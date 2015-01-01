"Опасный вирус". Экс-депутат Госдумы назвал главные элементы путинского режима

Главная особенность путинского режима состоит в том, что это абсолютно новый для человечества феномен, считает Боровой.

Владимир Путин Reuters

Режим президента РФ Владимира Путина включает и элементы дикого капитализма, и госкапитализма, и социализма, и элементы какой-нибудь пиратской республики. И многое другое.

Об этом российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Константин Боровой написал в Facebook.

"Главная особенность путинского режима состоит в том, что это абсолютно новый для человечества феномен. Именно по совокупности включенных в него элементов. Учитывая также феномен нового уровня пропагандистской кампании, использующий технологические достижения человечества последних десятилетий", — считает он.

По его мнению, режим Путина классификации не подлежит, а требует специального подробного исследования.

"Тем более, что не выживает, но, как опасный вирус, оставит в земле смертоносные штаммы, которые вполне могут вызвать следующую вспышку болезни", — добавил Боровой.

Напомним, ранее брат Немцова раскрыл суть путинского режима.