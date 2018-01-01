"Отпахал и устал". Лавров может уйти из МИДа РФ - СМИ

Многолетний "рулевой" российской внешней политики может покинуть пост уже в ближайшее время.
Соответствующее сообщение опубликовал портал RTVI со ссылкой на источники, близкие к МИД РФ.
По их данным, Лавров после несколько лет хотел покинуть свой пост из-за "усталости".
Он якобы доработал до президентских выборов-2018 по личной путинской просьбе.
"То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет", — сказал один из сотрудников МИДа, добавив, что в данный момент в МИД РФ всерьез ждут объявления нового состава российского правительства.
Вероятным кандидатом на замену Лаврову называют его заместителя Александра Грушко, который с 201-го по 2018-й представлял Россию в НАТО. Однако не исключается и вариант, что МИД возглавит человек из Администрации президента.
При этом Лавров отставки якобы не намерен окончательно становиться пенсионером, а будет работать в Совбезе РФ.
К слову, он трудится на посту министра иностранных дел РФ уже 14 лет - с марта 2004 года.
Напомним, ранее пользователи Сети бурно отреагировали на падение Лаврова на сцене.