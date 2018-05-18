Отравленного в Британии Сергея Скрипаля выписали из больницы

Организм Сергея Скрипаля необходимо стабилизировать, заявили медики.

Сергея Скрипаля выписали из больницы "Коммерсант"

Пострадавший при отравлении в британском Солсбери экс-сотрудник российского ГРУ Сергей Скрипаль вышел из больницы.

"Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы быть выписанным из больницы… Для всех, кто пострадал при инциденте, это было трудное время", — заявила директор районной больницы Солсбери Кара Чарльз-Баркс.

Отметим, что в ведомстве не уточнили, где находится Скрипаль и будет ли он в дальнейшем проходить лечение.

"Все выписанные пациенты имеют право на сохранение конфиденциальности. Это ставит нас перед ограничениями на предоставление деталей пройденного ими лечения. Однако тех, кто пострадал от нервно-паралитического вещества, необходимо стабилизировать и поддерживать в состоянии, при котором их организмы могли бы выработать больше энзимов для восстановления после отравления", — отметили в управлении.

По словам главной медсестры больницы Лорны Уилкинсон, Скрипаль "будет восстанавливаться вне стен госпиталя", пишет РИА "Новости".

Отметим, что ранее Юлия Скрипаль сделала первое заявление после выписки из больницы.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Позже более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.

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