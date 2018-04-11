Юлия Скрипаль сделала первое заявление после выписки из больницы

Скотланд Ярд обнародовал текст первого заявления Юлиии Скрипаль, дочери отравленного в британском городе Солсбери российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

"Меня выписали из районной больницы Солсбери 9 апреля 2018 года. Меня лечили с таким очевидным профессионализмом и с такой добротой, что я немедленно начала скучать по медперсоналу. Мой отец остался на их попечении, и он все еще серьезно болен. Я тоже продолжаю страдать от последствий нервно-паралитического вещества, которое было использовано против нас", - сказано в тексте обращения на сайте Скотланд Ярда.

Дочь экс-разведчика заверила, что за консульской поддержкой в российское представительство обращаться она не намерена. Девушка подчеркнула, что в случае изменения своего решения, она знает, где расположено посольство.

"Я в безопасности и чувствую себя все лучше, но я недостаточно сильна для того, чтобы дать полноценное интервью СМИ, как я надеюсь однажды сделать. До тех пор я хочу попросить, чтобы никто не обращался ко мне или к моему отцу… Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за заботу о нас, но прошу, чтобы она не приезжала к нам и не пыталась связаться с нами в течение некоторого времени. Мнения, которые она высказывает, и ее заявления принадлежат ей самой, а не мне и не моему отцу", - подытожила Скрипаль.

Напомним, 29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль не только пришла в сознание, но и начала разговаривать.

Как сообщалось, Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. А глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

В свою очередь Россия отрицает как причастность к отравлению Скрипалей, так и факт работы над ядом "Новичок". На последнем заседании Совета безопасности ООН российский дипломат перешел к угрозам: "Вы играете с огнем и об этом пожалеете".