Отравление Скрипалей. Стал известен официальный вердикт о применении "Новичка"

При покушении на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было использовано вещество "Новичок".

Такая информация содержится в выводах экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает телеканал Sky News.

При этом газета Daily Mail со ссылкой на британский МИД сообщила, что эксперты ОЗХО завершили изучение инцидента в Солсбери, передали свой отчет Великобритании и в четверг направят его всем странам-членам организации.

Кроме того, глава британского МИДа Борис Джонсон подтвердил информацию о том, что в выводах ОЗХО по делу об отравлении Скрипалей идет речь о "Новичке". Как говорится в заявлении Джонсона, выводы ОЗХО основаны на исследованиях, которые провели четыре независимые лаборатории из разных стран мира. Он подчеркнул, что нет ни сомнений, ни альтернативной версии того, что ответственность за нападение на Скрипаля несет Россия – у нее были возможности и мотив.

Отметим, что ОЗХО подтвердила выводы Соединенного Королевства о типе нервно-паралитического вещества, использованного при покушении на Скрипалей. В отчете ОЗХО не упоминается "Новичок", но говорится, что детальная формула токсина содержится в секретной части документа.

Напомним, на заседании СБ ООН дипломаты обсудили отравление Скрипалей. При этом из уст российского дипломата прозвучали угрозы: "Вы играете с огнем и об этом пожалеете".

Ранее западные СМИ назвали российский город, в котором изготовили "Новичок". В РФ выясняли, эффективен ли яд для совершения убийств за рубежом, отметили журналисты.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль не только пришла в сознание, но и начала разговаривать.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля. А глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

В свою очередь Россия отрицает как причастность к отравлению Скрипалей, так и факт работы над ядом "Новичок" (хотя несколько российских ученых говорят об обратном). Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте "цирком".

Более 20 стран, в частности и Украина, решили выдворить свыше 130 российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона.