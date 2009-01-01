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Отряд кораблей НАТО вошел в Черное море, опубликованы фото

Сегодня, 12:38
корабль,тральщик, НАТо, Черное море < >
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1 / 4 (фото: dumskaya.net)

Тральную группу кораблей называют "противоминным щитом Европы", которые готовы к реагированию на различные типы угроз.

корабль,тральщик, НАТо, Черное море
фото: dumskaya.net
В Черное море вошел международный отряд кораблей, состоящий из четырех тральщиков, так называемый отряд противоминной обороны НАТО.

Корабли следуют в румынскую Констанцу для проведения совместных учений, пишет Думская.

"Минно-тральная группа состоит из польского корабля управления "Контр-адмирал Ксаверий Черницкий" борт 511, немецкого тральщика М1061 "Роттвайль", греческого тральщика М62 "Европа" и испанского М35 "Дуэро".

Группировка сил противоминной обороны, называемая "противоминным щитом Европы", относится к силам постоянной боевой готовности НАТО и является авангардом войск союзников, готовым к реагированию на различные типы угроз, — пишет издание.

Напомним, с 1 по 10 февраля в восточной части акватории Черного моря прошли учения НАТО "Морской щит-2017".

фото: dumskaya.net

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Черное море, НАТО, корабль, тральщик, учения, Румыния
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