Ада не существует. Из-за заявления Папы Римского в Ватикане разгорелся скандал

Понтифик провел беседу с известным журналистом-атеистом Эудженио Скальфари.

Папа Римский сделал неожиданное заявление EPA / UPG Папа Римский Франциск заявил о том, что ада не существует.

"Ада не существует — есть лишь исчезновение душ грешников", — сказал он в беседе журналистом-атеистом Эудженио Скальфари, сообщает La Repubblica.

По словам Франциска, после смерти души тех людей, которые раскаиваются, прощаются Богом и остаются с ним. А те грешники, которые не раскаиваются, попросту исчезают навсегда, не получив ни прощения, ни наказания.

Отметим, что Скальфари неоднократно брал интервью у понтифика. Ранее его упрекали в неправильной интерпретации слов главы католической церкви. Слова Франциска он воссоздает по памяти, не пользуясь записями.

После обнародования интервью, в Ватикане заявили, что у журналиста с понтификом была частная встреча, а не интервью, и разрешения на публикацию своих слов Папа Римский не давал.

Напомним, ранее Папа Римский наказал девятерых украинских монахов за экзорцизм.