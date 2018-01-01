Ада не существует. Из-за заявления Папы Римского в Ватикане разгорелся скандал

Понтифик провел беседу с известным журналистом-атеистом Эудженио Скальфари.
Папа Римский Франциск заявил о том, что ада не существует.
"Ада не существует — есть лишь исчезновение душ грешников", — сказал он в беседе журналистом-атеистом Эудженио Скальфари, сообщает La Repubblica.
По словам Франциска, после смерти души тех людей, которые раскаиваются, прощаются Богом и остаются с ним. А те грешники, которые не раскаиваются, попросту исчезают навсегда, не получив ни прощения, ни наказания.
Отметим, что Скальфари неоднократно брал интервью у понтифика. Ранее его упрекали в неправильной интерпретации слов главы католической церкви. Слова Франциска он воссоздает по памяти, не пользуясь записями.
После обнародования интервью, в Ватикане заявили, что у журналиста с понтификом была частная встреча, а не интервью, и разрешения на публикацию своих слов Папа Римский не давал.
Напомним, ранее Папа Римский наказал девятерых украинских монахов за экзорцизм.