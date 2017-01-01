Патриарх Кирилл на новогоднем молебне не забыл о "гражданском конфликте" в Украине

Патриарх попросил воцарения мира для народов, находящихся в состоянии гражданских конфликтов.

Патриарх Кирилл. Reuters

Предстоятель Русской православной церкви, патриарх Кирилл (Гундяев) на новогоднем молебне попросил о мире в Украине, где, как он считает, идет гражданский конфликт.

Он попросил воцарения мира для народов, находящихся в состоянии гражданских конфликтов, сообщает НТВ.

"Пусть Господь благословит Отечество наше, всю историческую Русь, примирит народы, находящиеся в состоянии гражданских конфликтов, особенно я имею в виду Украину, наших братьев и сестер, страдающих от этого конфликта", — заявил патриарх.

Он попросил "воцарения мира на просторах исторической Руси, а также справедливости, света и правды для мятущихся и страдающих".

"Да поможет нам Господь в предстоящее лето его благости совершить все то, что мы должны совершить для того, чтобы мы и мир становились лучше", — сказал Кирилл.

Предстоятель также призвал собравшихся не только развиваться самим, но и изменять к лучшему окружающий мир и "работать достойно".