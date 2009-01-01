Перестрелка в туристической мекке Египта, 9 человек погибли, ранены 5 полицейских

Полиция задержала двух вооруженных участников налета.

В Египте одном из самых посещаемых туристами городе Гиза произошла перестрелка между силовиками и группой вооруженных людей.

В результате инцидента девять человек погибли, пять полицейских получили ранения, сообщает Anadolu.

По данным источников правоохранителей, сотрудники сил безопасности совершили вооруженное оргабление одной из квартир в Гизе, что и привело к перестрелке.

Также сообщается, что полиция задержала двух вооруженных участников налета.

Правозащитные организации в Египте обвиняют силы безопасности в убийстве безоружных гражданских лиц во время задержаний.

Напомним, во Франции на железнодорожной станции неизвестные застрелили четырех человек, в том числе двоих детей.

фото: Anadolu.