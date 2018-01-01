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Песков раскрыл, чем болеет Путин

Вчера, 20:18

Болезнь не отразится на рабочем графике президента РФ, сказал его спикер.

Путин
Владимир Путин простудился, сказал Дмитрий Песков Reuters
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава страны простудился.

На рабочем графике российского лидера болезнь не отразится, рассказал спикер журналистам, пишет ТАСС.

"Простудился, но продолжает работать", — отметил Песков.

Напомним, в январе Дмитрий Песков утверждал, что Владимир Путин "абсолютно здоров" и "может дать фору многим"

Ранее ведущий пластический хирург, кандидат медицинских наук Павел Денищук говорил "Главреду", что глава РФ делал пластические операции, оперативное вмешательство особенно заметно в области верхних и нижних век.
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Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, болезнь, простуда
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