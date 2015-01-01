Песков рассказал о письме Путина к Трампу

Глава РФ отправил республиканцу "поздравительное послание по случаю Рождества и Нового года", сказал пресс-секретарь российского лидера.

Владимир Путин и Дональд Трамп geo-politica.info

Президент Россиинаправил письмо избранному главой США республиканцу

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера — Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, Путин отправил политику "поздравительное послание по случаю Рождества и Нового года".

"В нем президент также выразил надежду на налаживание двусторонних отношений", — сообщил чиновник.

Напомним, в ноябре Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. По данным Кремля, политики, в частности, обсудили российско-американские отношения. Узнать больше о разговоре можно здесь.