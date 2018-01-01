Подробности крушения самолета в Непале: погибли десятки людей

В столице страны борт задел ограждение аэропорта.

В Катманду в результате крушения самолета погибли десятки людей Reuters

В аэропорту столицы Непала — Катманду — в результате крушения пассажирского самолета погибли по меньшей мере 50 человек, были найдены их тела.

Девять человек считаются пропавшими без вести, пишет Reuters со ссылкой на данные представителя армии Гокула Бхандари.

По словам генерального менеджера аэропорта, воздушное судно задело ограждение и загорелось.

На борту были 33 пассажира из Непала, 32 — из Бангладеша, один из Китая и один с Мальдив.

Напомним, 12 марта в аэропорту Катманду при посадке разбился пассажирский самолет, летевший из Бангладеша, на борту находился 71 человек. СМИ писали, что 17 людей были спасены.