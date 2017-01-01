"Политический заказ". В России ответили Польше на новую версию катастрофы "Ту-154"

Позицию РФ озвучил представитель верхней палаты российского парламента.

Здание верхней палаты российского парламента "Правда-ТВ"

Выдвинутую польской стороной новую версию крушения самолета "Ту-154" под Смоленском в 2010-м году, на борту которого находились тогдашний президент Польши Лех Качиньский и члены правительственной делегации, в России назвали политическим заказом.

Такое сообщение опубликовал на своей странице в соцсети Facebook первый замглавы Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

"Польская правительственная комиссия, назвав взрыв в качестве причины крушения президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском, выполнила политический заказ на ухудшение российско-польских отношений. Все необходимые разъяснения по этому поводу дал президент России Владимир Путин на недавней пресс-коференции. Считаю, что с нашей стороны продолжать дальше эту дискуссию совершенно бессмысленно. Нынешняя польская власть свой выбор сделала", – написал Клинцевич.

В целом, сенатор пребывает в полной уверенности по поводу того, что в Польше якобы навязывают русофобский тренд внешние силы.

Напомним, в Польше озвучили новую версию катастрофы "Ту-154" под Смоленском накануне.