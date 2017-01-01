Польский закон о запрете "бандеровской идеологии". В Варшаве заявили о готовности к диалогу

Анджей Дуда еще не принял решения относительно новелизации закона об Институте национальной памяти.

В Варшаве заявили о готовности к диалогу svoboda.org

Польское руководство открыто для разговора с Израилем и США относительно конфликта, который возник из-за принятия парламентом закона об Институте национальной памяти , заявил председатель постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин.

Он отметил, что сложившаяся ситуация для Польши неполезна и власти ее не игнорируют. Премьер-министр Матеуш Моравецкий уже начал "большой труд диалога", — напомнил Яцек Сасин, передает "Польское радио".

"Премьер-министр создал историко-юридическую группу, которая должна начать диалог с израильской стороной. Мы делаем все, что в наших силах и все важнейшие лица в польском государстве задействованы в объяснении этого дела. Надеемся на добрую волю наших партнеров, что они захотят слушать наши аргументы, а не разжигать конфликт, который не имеет никакого смысла и реальных оснований", — сказал Сасин.

После одобрения обеими палатами парламента, закон об Институте национальной памяти и передан президенту Дуде, который решит, подписывать ли его.

В то же время президент Республики Польша Анджей Дуда еще не принял решения относительно новелизации закона об Институте национальной памяти, сообщил президентский министр Кшиштоф Лапинский.

Чиновник подтвердил, что в Канцелярию президента передан одобренній парламентом закон. Согласно конституции, Дуда имеет 21 день на решение, подписать ли закон.

Лапинский заверил, что президент и его сотрудники анализируют все заявления и аргументы, касающиеся новелизации закона о ИНП.

"Это разные голоса. Это не так, что Канцелярия президента, сам президент к ним глухие, слепые и этого не замечает. После глубокого анализа дела президент примет такое решение, которое будет считать лучшим для страны и для своих земляков, потому прежде всего является президентом Республики Польша", — сказал министр.

В то же время лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Дуда должен подписать новелизации закона об Институте национальной памяти.

Согласно новелизации, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому народу или польскому государству ответственность или совместную ответственность за преступления, совершенные Третьим Рейхом или за другие преступления против человечества, мира и военные преступления - ему грозит штраф или лишение свободы до трех лет. Такое же наказание предусмотрено за "разительно преуменьшение ответственности настоящих виновников этих преступлений". Принятие закона резко критикует Израиль, беспокойство выразил также Государственный департамент США

В пятницу, 2 февраля, в Министерстве иностранных дел Польши состоялась первая встреча группы по делам юридически-исторического диалога с Израилем. Как сообщается, на этой встрече никаких решений не принято, вскоре планируются следующие разговора.

Напомним, ранее эксперты поделились с "Главредом" своими оценками польского закона об Институте национальной памяти и рассказали, как принятие этого закона повлияет на дальнейшие украинско-польские отношения.