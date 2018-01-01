"Потери запредельные". "Стрелок" назвал новое число ликвидированных в Сирии наемников РФ

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести, сообщил Игорь Гиркин.

"Стрелок" рассказал о сотнях убитых наемников скриншот

В Сирии в результате недавнего удара авиации США потери российских наемников могут превышать 600 человек, заявил экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин ("Стрелок").

"Сейчас точно ясно, что убитых и раненых реально — сотни. Несколько сотен. Но последняя цифра ("не окончательная", как сообщили) вообще является запредельной. Якобы даже за 600, а именно 644. Возможно и дезинформация, хотя поступила точно из Сирии. Ранее звучали цифры в 215-217 "200х"... И еще сообщают, что "не окончательно", поскольку многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести", — сообщил российский террорист.

Гиркин подчеркнул, что колонна наемников всего насчитывала немногим более 500 человек и допускает, что "под расдачу" также могло попасть одно из подразделений ССО Минобороны РФ.

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Напомним, ранее "Стрелок" заявил, что в Сирии российские наемники из ЧВК "Вагнер" понесли значительные потери.