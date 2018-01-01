Премьер Польши провел аналогию между Хмельницким и Гитлером, видео

Глава польского правительства сравнил восстание под предводительством Богдана Хмельницкого с Холокостом.
Темой выступления польского чиновника была история непростых взаимоотношений польского и еврейского народов на протяжении столетий, сообщает Leopolis News.
В докладе Моравецкий подчеркнул, что в еврейской историографии восстание Богдана Хмельницкого сравнивается практически с Холокостом.
Премьер Польши процитировал слова одного из раввинов, который, по его словам, на одной из недавних конференций в городе Торуни провел исторические аналогии между Хмельницким и Гитлером с Гиммлером. Моравецкий добавил, что на разные события можно смотреть под многообразным углом зрения.
"Для наших соседей Хмельницкий - это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд гибели Речи Посполитой", - отметил глава польского правительства.
Моравецкий привел фрагмент истории об осаде Львова войсками Хмельницкого. Тогда гетьман потребовал у горожан выдать ему мещан-евреев, однако получил категорический отказ.
Как ранее сообщалось, Моравецкий заявил о том, что его страна приняла 1,5 млн украинцев, причем заметную часть из них составляют беженцы из охваченных войной районов Донбасса.