Премьер Польши провел аналогию между Хмельницким и Гитлером, видео

Глава польского правительства сравнил восстание под предводительством Богдана Хмельницкого с Холокостом.

Матеуш Моравецкий сравнил действия Богдана Хмельницкого с Холокостом. Фото: скрин видео Youtube

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 11 февраля во время встречи в публичной библиотеке с жителями Холма, основываясь на словах еврейского раввина, сравнил украинского гетьмана Богдана Хмельницкого с лидерами нацистской Германии Адольфом Гитлером и Генрихом Гиммлером .

Темой выступления польского чиновника была история непростых взаимоотношений польского и еврейского народов на протяжении столетий, сообщает Leopolis News.

В докладе Моравецкий подчеркнул, что в еврейской историографии восстание Богдана Хмельницкого сравнивается практически с Холокостом.

Премьер Польши процитировал слова одного из раввинов, который, по его словам, на одной из недавних конференций в городе Торуни провел исторические аналогии между Хмельницким и Гитлером с Гиммлером. Моравецкий добавил, что на разные события можно смотреть под многообразным углом зрения.

"Для наших соседей Хмельницкий - это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд гибели Речи Посполитой", - отметил глава польского правительства.

Моравецкий привел фрагмент истории об осаде Львова войсками Хмельницкого. Тогда гетьман потребовал у горожан выдать ему мещан-евреев, однако получил категорический отказ.

Как ранее сообщалось, Моравецкий заявил о том, что его страна приняла 1,5 млн украинцев, причем заметную часть из них составляют беженцы из охваченных войной районов Донбасса.