Новый премьер Польши рассказал о своих планах по Украине: для танго нужны двое

Польша намерена усилить отношения с Украиной, Литвой и Грузией, дать им новое качество.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Радио Польша.

По его словам, что Польша будет продолжать свои стремления по сближению стран региона. Кроме того НАТО будет основой безопасности страны, а Соединенные Штаты останутся главным союзником Варшавы.

"Это особенно актуально для Вышеградской группы и инициативы "Троеморья". Также мы бы хотели вернуться к реальному стратегическому партнерству в Восточной Европе, мы планируем усилить наши отношения с Украиной, Литвой и Грузией, дать им новое качество. Хотя для танго нужны двое", — сказал премьер-министр.

Моравецкий также заявил, что его правительство будет тесно сотрудничать с польской диаспорой и защищать доброе имя Польши за рубежом.

"Польша — это не только граждане, которые живут в Польше, но и поляки, разбросанные по всему миру. Мы будем укреплять программы репатриации. Нас насчитывается 60 млн человек во всем мире, и у нас есть обязательства перед всеми поляками, у них есть обязанности перед Польшей", — сказал Матеуш Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что целью его правительства будет стимулирование возвращения как можно большего числа соотечественников на родину.

Он также отметил, что Варшава не согласится на Евросоюз "двух скоростей". Матеуш Моравецкий сказал, что Европа все еще оправляется от финансового кризиса, который разразился 10 лет назад. Теперь, по его словам, Старый континент ищет новые пути и идеи и, в то же время, взвешивает будущее европейского проекта.

"Мы не хотим разделяться и оставлять кого-то позади себя, мы не согласны делить Европу на лучших и худших", — подчеркнул Моравецкий.

Он отметил, что все чаще в ЕС "кто-то получает фору, и не те, кто слабее, а те, кто сильнее". "Это неправильно", — подытожил польский премьер-министр.

Напомним, Моравецкий в первый же день работы на посту заявил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события, как "геноцид на Волыни", забывать нельзя.