"Путин — человек отсталый и старомодный". Блогер рассказал, на кого рассчитана пропаганда росТВ

Единственное средство массовой информации, которое Путин в состоянии употреблять — это телевизор.

Блогер объяснил, на кого рассчитана пропаганда росТВ Reuters

В России пропаганда адресована единственному "зрителю номер один" — президенту Владимиру Путину

Об этом российский публицист, блогер и аналитик Владимир Голышев рассказал "Обозревателю".

"Когда мы говорим об агитпропе, он адресован не рядовым гражданам, а одному-единственному телезрителю номер один: Путину. Путину хочется видеть по телевизору нечто такое, что его будет убеждать, что вся страна как один человек поддерживает решения партии, все обеспокоены Донбассом и так далее", — убежден публицист.

"Путин — человек достаточно архаичный, отсталый и старомодный. Единственное средство массовой информации, которое он в состоянии употреблять — это телевизор. Он не умеет пользоваться компьютером, он даже не особенно любит пользоваться мобильным телефоном. Это человек, который смотрит телевизор. Этот телезритель заказывает себе передачи на свой вкус. И, глядя эти передачи, заказанные им же самим, формирует свой взгляд на мир. Получается такое самоопыление", — продолжил Голышев.

В то же время он заверил, что рядовым гражданам пропаганда "до лампочки".

Напомним, ранее российский политолог объяснил, что может лишить Путина власти.