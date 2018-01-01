Путин ответил на вопрос о пожизненном президентском сроке

Российский лидер заявил, что такие разговоры являются "несерьезными".
Ведущий Армин Вольф спросил о том, что "люди спекулируют о некоем референдуме, который будет проведен, для того чтобы Вас, как Си Цзиньпина в Китае, сделать пожизненным президентом". Интервью приводится на официальном сайте президента РФ.
Вольф спросил Путина, возможен ли в России референдум, который приведет его к пожизненному сроку.
"Я не комментирую спекуляции. Думаю, что это было бы несерьезно с уровня Президента Российской Федерации", — ответил Путин.
Напомним, ранее сообщалось, что на атлантическом побережье Франции экс-супруга Путина вместе со своим новым мужем Артуром Очеретным приобрела виллу.
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