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Путин ответил на вопрос о пожизненном президентском сроке

Вчера, 23:13

Российский лидер заявил, что такие разговоры являются "несерьезными".

Путин
Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF ответил на вопрос о пожизненном президентстве.

Ведущий Армин Вольф спросил о том, что "люди спекулируют о некоем референдуме, который будет проведен, для того чтобы Вас, как Си Цзиньпина в Китае, сделать пожизненным президентом". Интервью приводится на официальном сайте президента РФ.

Вольф спросил Путина, возможен ли в России референдум, который приведет его к пожизненному сроку.

"Я не комментирую спекуляции. Думаю, что это было бы несерьезно с уровня Президента Российской Федерации", — ответил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что на атлантическом побережье Франции экс-супруга Путина вместе со своим новым мужем Артуром Очеретным приобрела виллу.

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Владимир Путин, интервью, президент, Россия, пожизненно
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