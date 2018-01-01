Путин рассказал, чем Россия ответит "братскому народу" на запрет россиянам голосовать в Украине

Переизбранный президент также иронично прокомментировал свое участие в выборах президента России в 2030 году.

, несмотря на аннексию Крыма и войну на Донбассе, продолжает называть украинский народ братским.

Отвечая на вопрос журналиста о реакции Кремля на запрет россиянам голосовать на выборах президента РФ в Украине, Путин заявил: "Это безобразие. Нарушение всех общепризнанных международных норм. Россия отвечать ничем не будет. Для нас Украина, украинский народ – братский народ. Я всегда об этом говорил. И мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а напротив, мы сделаем все, для того, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома".

Путин также иронично прокомментировал свое участие в выборах президента России в 2030 году. "Это смешно! Давайте посчитаем, что ж мне до ста лет тут сидеть?" – заявил он.

Напомним, "Главред" вел онлайн-трансляцию президентских выборов-2018 в России.

Как сообщалось, в центре Киева собрались участники акции против российских "выборов", которые проходят в аннексированном Крыму. Участники держат в руках плакаты с надписями "Путин = Гитлер", "Выборам агрессора в Украине не быть", "Рашка, оставь выборы себе, верни Крым нам" и "Крым — это Украина".

Ранее в Киеве возле здания российского посольства в ходе акции националистов участники открыли символический памятник президенту РФ Владимиру Путину.

Во Львове авто российских дипломатов "украсили" красно-черными флагами. У одной машины красо-черный флаг нарисован на капоте, у другой — на передней двери.

Ранее президент Франции Макрон не поздравил Путина с победой и пожелал россиянам лучшей участи. Французский гарант пожелал российскому народу демократической, экономической и социальной модернизации страны.

Также астролог рассказал о том, чего ждать от нового срока Путина. По его мнению, Западу придется договариваться с Путиным, иначе пострадает Украина и все близлежащие территории. Он может быть полностью неадекватен.