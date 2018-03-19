Агрессия, "дворцовый переворот" и угроза атомной войны. Астролог - о том, чего ждать от нового срока Путина

19 марта 2018, 11:54

Западу придется договариваться с Путиным, иначе пострадает Украина и все близлежащие территории. Он может быть полностью неадекватен.

Владимир Путин в очередной раз стал президентом Российской Федерации. Но самое важное для него сейчас — пережить 2018 год и суметь удержаться на троне, у власти. А это для него будет непросто, учитывая грядущее солнечное затмение 11 августа. Точно таким же солнечным затмением был отмечен его приход к власти в 1999 году, когда он стал преемником Ельцина. Точь-в-точь, дата в дату. И вот, 11 августа 2018 года, спустя ровно 19 лет, повторяется Метоновский цикл затмений.

Считается, что этот период ознаменован кармическими, фатально неотвратимыми событиями для человека, который в затмение пришел к власти. То есть на этом же затмении он может уйти, потерять власть. Поэтому ситуация, которая будет складываться с августа по ноябрь 2018 года, будет критической для Путина.

Если Путин сможет каким-то образом преодолеть этот период (а он все-таки имеет какие-то дьявольские силы), то, скорее всего, он сможет и дальше править. Но при этом его агрессия будет только увеличиваться. И Путин 5-го срока (3-ий срок был у Медведева, то есть это — третий "мнимый" срок Путина) — это путь агрессии, путь опасности развязывания атомной войны. Его гороскоп говорит о том, что он может захватывать территории, даже может попытаться "дойти до Эльбы", как в свое время это сделал Сталин.

И, если Запад с российским лидером не договорится (а Путин хочет, чтобы Запад с ним договаривался, и он всячески принуждает к этому мировое сообщество — мол, "вы не хотите садиться за стол переговоров со мной, вам же будет хуже"), Путин будет загнан, как крыса в угол. А в таком положении он станет абсолютно непредсказуем.

К тому же, Путин болен ("секрет Полишинеля" — у него рак позвоночника). У него то ремиссия, то ухудшения. И в моменты, когда ремиссия сменяется острой болезнью, Путин соскакивает с тормозов.

А, учитывая, что Путин родился в год Огнедышащего Дракона, его гороскоп говорит о том, что этот человек способен развязать и вести глобальную войну, причем не только такую, "гибридную", как он ведет сейчас, а "горячую".

Западу придется договариваться с Путиным, иначе пострадает Украина и все близлежащие территории. "Путин №5" — это путь агрессора, путь человека, "слетевшего с катушек". Он может быть полностью неадекватен.

Еще один момент — Нострадамус в своем катрене писал, что в августе 1999 года "воскреснет Чингисхан" (а это время, когда Путин пришел ко власти), а до и после этого "будет царствовать Марс", то есть война. Я все время смотрел на этот катрен и пытался его связать с какими-то событиями. Но, кроме затмения 11 августа 1999 года, землетрясения и прихода Путина, в это время ничего не произошло.

К слову, тогда это ужасное затмение было видно над всей Европой. А над нами, над Украиной, оно было самое длительное и черное. И повторение такого затмения будет в нынешнем году…

Так что, если в России не случится "дворцовый переворот" в период с августа по осень, если не начнутся в это время протесты в России, тогда возрастет угроза развязывание глобальных войн.

Западу нужно договариваться с российским президентом, иначе этот человек "без катушек" способен натворить многое…

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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