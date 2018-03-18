Во Львове авто российских дипломатов "украсили" красно-черными флагами: фото

Во Львове накануне выборов президента России, в ночь на 18 марта, неизвестные нанесли на автомобиль российских дипломатов красно-черные флаги.

Соответствующие фотографии были опубликованы на странице депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича.

"18.03.2018 на протяжении ночи, на ул. Вишенского, автомобили российских дипломатов во Львове "украсили" красно-черными флагами", — сообщает в комментарии к фото Зинкевич.

На фотографиях можно увидеть, что красо-черные флаги нарисованы на капоте и на передней двери.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на авто российских дипломатов появились украинские символы.