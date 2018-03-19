Путин заверил: в России "никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений"

В РФ уделят необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны, сказал президент.

В РФ никто не хочет разгонять гонку вооружений, отметил Владимир Путин Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране "никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений".

Власти уделят необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности государства, сказал глава России на встрече с кандидатами, участвовавшими в выборах президента, пишет РИА Новости.

"Но сразу хочу вам сказать: никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений", — отметил российский лидер.

Напомним, в РФ 18 марта — в день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым, прошли президентские выборы. По данным российского Центризбиркома, побеждает нынешний глава страны Владимир Путин.

До избирательной гонки — 1 марта — президент обратился к Федеральному собранию, в ходе выступления он сообщил о начале испытаний Россией новой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой. Потом министр обороны США (Пентагон) Джеймс Мэттис выразил мнение, что РФ тратит деньги на гонку вооружений с "самой собой".