Reuters узнало число уничтоженных и раненых российских наемников в Сирии

Бойцов в российские госпитали якобы доставляли в специально оборудованных военных грузовых самолетах.

Раненых в Сирии наемников якобы отправили в четыре российских госпиталя Reuters

В Сирии на прошлой неделе (5-11 февраля) были уничтожены или ранены около 300 российских наемников , работающих в связанной с Кремлем частной военной компании "Вагнера".

Российский военный врач сказал, что убиты около 100 людей, а источник со ссылкой на слова боевиков заявил, что число погибших превысило 80 человек, пишет Reuters.

По данным агентства, пять источников сообщили, что раненых наемников разместили в четырех военных госпиталях РФ.

"Военный врач, который непосредственно занимался лечением этих раненых в московском госпитале, заявил, что с прошлой субботы в его больницу были доставлены более 50 таких пациентов, из которых примерно 30% имели серьезные ранения… их доставляли в специально оборудованных военных грузовых самолетах", — отмечается в материале.

Также один из лидеров военизированной казачьей организации в РФ Евгения Шабаева, который имеет связь с российскими военными подрядчиками, ссылаясь на слова раненых, сообщил, что в бою под городом Дейр-эз-Зор были привлечены два подразделения российских наемников в общем количестве 550 человек, из них не пострадали около 200.

Ранее западные СМИ писали, что 7 февраля в Сирии в результате авиаудара по проправительственным силам, которые поддерживает Россия, были уничтожены более 200 наемников, среди которых большинство — россияне.

РосСМИ писали, что в провинции Дейр-эз-Зор россияне-члены ЧВК убиты из-за попытки местных крупных предпринимателей, поддерживающих президента страны Башара Асада, захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем союзников США — курдов.