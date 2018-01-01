Революция в Армении: возмущенный пост писательницы взорвал интернет

Экс-президента страны Сержа Саргсяна обвинили в лишении надежды у армянского народа.

Митинги в Армении вдохновили людей, подарив веру в возрождение народа, считает Наринэ Абгарян. Reuters

Российская писательница Наринэ Абгарян заявила, что премьер-министр Армении лишил ее родителей надежды на счастливые перемены, арестовав лидеров оппозиции и нарушив тем самым закон о неприкосновенности.

"Господин не-мой-премьер Саргсян. За последние десять дней много людей обращались к вам с просьбой о благоразумии и призывом отнестись с уважением к своему народу. Я человек эмоциональный, пишущий за счет своих чувств, тексты, к сожалению, по-другому и не создаются. Потому в моем обращении не будет взвешенных слов и выверенных фраз. И призывов к благоразумию тоже не будет", - написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, настоящий исход ее семьи начался в годы правления Саргсяна.

"Господин не-мой-премьер Саргсян. Настоящий исход моей семьи начался в годы вашего правления. Брат уехал шесть лет назад из-за невозможности найти работу. Сестра эмигрировала в позапрошлом году, после того, как ей в очередной раз нахамили в госучреждении. Она так и сказала — я уезжаю, потому что не хочу, чтобы какая-нибудь такая гнида оскорбляла моего ребёнка. В прошлом году в Америку переехала наша двоюродная сестра. И ещё одна моя сестра раздумывает об эмиграции", - добавила Абгарян.

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По ее словам, митинги в Армении вдохновили людей, подарив веру в возрождение народа.

" С каждым приездом в Берд я видела апатию и разочарование, в котором находилось приграничье. Людям невыносимо тяжело наблюдать, как Армения, отданная на потеху горстке беспринципных чиновников и продажных генералов, скатывается в позорную олигополию. Как бессовестное духовенство делает всё возможное, чтобы изгнать из церквей бога. Как падает уровень образования и медицины, как изгаживается природа и разворовывается имущество страны.

Но на днях эта апатия развеялась словно мановением руки. Я много лет не наблюдала своих родителей такими воодушевлёнными и счастливыми. Они общались по вотсаппу. Папа рассказывал о митинге в Ереване, на котором сам побывал, мама говорила о том, что в Берде тоже митинг, эти прекрасные балбесы (проработав почти пятьдесят лет в школе, она никогда не выключает режим учителя), не раздобыв вувзелы, стащили горн и подсоединили к нему велосипедный насос! И теперь дудят так, что уши закладывает!

— А в Ереване… — перебивал папа.

— А в Берде… — не отставала от него мама.

Папа потом признался мне, переливаясь глазами — дочка, я уже не верил в возрождение своего народа. А теперь — верю", - заключила писательница.

Напомним, в Ереване задержали 228 активистов, устроивших демонстрацию против избрания премьер-министром Сержа Саргсяна. Затем полиция Еревана задержала лидера оппозиции и организатора митингов Никола Пашиняна невзирая на закон об неприкосновенности. 23 апреля к митингующим присоединились военные.