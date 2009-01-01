Российских хакеров заподозрили во взломе сетей энергокомпаний США

Указано, что действия хакеров не вызвали перебои в подаче электроэнергии, при этом такой риск существует.

, известная как Dragonfly, Energetic Bear или Berserk Bear, которую ранее связывали с Россией, заподозрили в получении доступа к системам энергетических компаний США.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на отчеты американской компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности, пишет РБК.

Указано, что действия хакеров не вызвали перебои в подаче электроэнергии, при этом такой риск существует. В компании также полагают, что хакеры "потенциально политически мотивированы" на действия против компаний, сосредоточенных в США и Турции. Так, в отчете компания подчеркивает, что даже если хакеры скомпрометируют небольшую энергетическую компанию, это может поставить под угрозу всю энергосистему.

"Мы видим их активность, понимаем как они работают, приблизительно понимаем, как они могут провести свою диверсионную кампанию. Но каких-либо доказательств того, что они нарушают работу нет… Они ждут случая, когда произойдет какое-то политическое событие, и тогда у них будет средство для кибернаступления", ― отметил технический директор Symantec Эрик Чен.

Напомним, в США заявили об активизации пророссийских ботов.