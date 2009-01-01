Российский политолог объяснил, почему Навальный — "молодой Путин"

Старый глава РФ лучше молодого, считает Белковский.
Об этом российский политолог Станислав Белковский рассказал в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".
По его мнению, старый лидер России лучше молодого, поскольку "скорее умрет".
"То, что Навальный требует назначить себя источником легитимности для кандидатов в президенты, означает, что он является молодым Путиным. И больше никем", — заявил эксперт.
Ранее российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров говорил, что в РФ режим президента Владимира Путина имеет ощутимые проблемы с легитимностью.