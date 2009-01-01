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Российский политолог объяснил, почему Навальный — "молодой Путин"

Сегодня, 12:00

Старый глава РФ лучше молодого, считает Белковский.

Навальный
Алексей Навальный Reuters
В РФ оппозиционер Алексей Навальный "требует назначить себя источником легитимности для кандидатов в президенты", а это означает, что он фактически является молодым главой страны Владимиром Путиным.

Об этом российский политолог Станислав Белковский рассказал в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".

По его мнению, старый лидер России лучше молодого, поскольку "скорее умрет".

"То, что Навальный требует назначить себя источником легитимности для кандидатов в президенты, означает, что он является молодым Путиным. И больше никем", — заявил эксперт.

Ранее российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров говорил, что в РФ режим президента Владимира Путина имеет ощутимые проблемы с легитимностью.

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Россия, Путин, Навальный, Белковский
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