Российский политолог объяснил, почему Навальный — "молодой Путин"

Старый глава РФ лучше молодого, считает Белковский.

Алексей Навальный Reuters

В РФ оппозиционер"требует назначить себя источником легитимности для", а это означает, что он фактически является молодым главой страны

Об этом российский политолог Станислав Белковский рассказал в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".

По его мнению, старый лидер России лучше молодого, поскольку "скорее умрет".

"То, что Навальный требует назначить себя источником легитимности для кандидатов в президенты, означает, что он является молодым Путиным. И больше никем", — заявил эксперт.

Ранее российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров говорил, что в РФ режим президента Владимира Путина имеет ощутимые проблемы с легитимностью.