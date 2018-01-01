"С шиком, блеском и форсом". Путин приезжал на инаугурацию на новеньком российском лимузине: фото

По данным российских СМИ, проект по изготовлению лимузина и прочих элитных автомобилей для власть имущих в РФ стоил многие миллиарды рублей.

Владимир Путин прибыл на свою очередную, уже четвертую по счету, инаугурацию в качестве президента РФ, на новом автомобиле-лимузине, выпущенном в рамках российского проекта "Кортеж".

Как показали в телетрансляции, машина и кортеж мотоциклистов-полицейских недолго проехалась по кремлевской территории.

Согласно российским источником, президентский лимузин выпущен под брендом Aurus. На создание него и всей линейки "Кортеж" из бюджета потратили более 12 млрд рублей. Причем до церемонии инаугурации нигде не публиковались фотоснимки, запечатлевшие авто в готовом и собранном состоянии.

Также в рамках проекта "Кортеж" планируется выпустить несколько машин представительского класса для чиновников – в форматах "седан", "минивэн" и "внедорожник". Причем часть автомобилей кроме должна поступить в свободную продажу.

Как считают эксперты, прототипы "Кортежей" крайне похожи на автомобили премиум-класса британских производителей Rolls-Royce и Bentley.

Напомним, ранее сообщалось о том, что соцсети взорвались шутками и фотожабами после инаугурации Путина.

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