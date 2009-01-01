Самолеты США провели разведку вблизи российских границ на Балтике

Один из самолетов провел разведку у побережья Калининградской и Псковской областей, где начались военные учения РФ и Беларуси.

Самолета Военно-воздушных сил США, иллюстрация. function.mil.ru

В среду, 1 марта, два самолета Военно-воздушных сил США провели радиационную и радиотехническую разведку вблизи российских границ на Балтике в связи с информацией о повышенном содержании радиоактивного йода-131 в атмосфере ряда европейских стран.

Об этом свидетельствуют данные западных порталов, отслеживающих полеты военной авиации, сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, американский самолет WC-135C с бортовым номером 62-3582 и позывным BING88, предназначенный для выявления следов испытаний ядерного оружия или утечки радиации, который вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, провел многочасовой мониторинговый полет у северо-западных границ России в прибалтийском регионе.

Вместе с ним в разведоперации был задействован самолет радиотехнической разведки ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным ABILO87, который также вылетел с авиабазы Милденхолл. Он проводил радиотехническую разведку, в частности, у побережья Калининградской области, а также Псковской области, где в среду начались крупные учения воздушно-десантных войск России и Беларуси.

В них были задействованы значительные силы воздушно-космических войск России, в том числе истребители, вертолеты и военно-транспортная авиация.

Напомним, 1 марта, в Латвию в ходе операции Atlantic Resolve прибыли солдаты подразделения "Феникс" 10-й авиабригады армии США и пять вертолетов "Черный ястреб" в рамках ротации с целью продемонстрировать готовность США и НАТО поддерживать безопасность Европы.