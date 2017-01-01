"Серьезно отнестись к вопросам ядерного разоружения". Китай призывает США пересмотреть взгляды - СМИ

Пекин просит Вашингтон отказаться от "менталитета холодной войны".

Китай призвал США серьёзно отнестись к обязательствам по вопросу ядерного разоружения Фото: РИА Новости

Министерство обороны Китая обратилось к руководству Соединенных штатов Америки с просьбой о пересмотре своей государственной позиции относительно обязательств по вопросу ядерного разоружения

Причиной реакции Пекина стала новая Ядерная доктрина США, в которой американская сторона высказала намерения о наращивании ядерного потенциала, сообщает Иносми со ссылкой на Le Figaro.

"Мир и эволюция — вот нерушимые силы мирового развития. Соединённые Штаты, которые владеют самым большим арсеналом ядерного оружия в мире, должны взять на себя инициативу следовать этой тенденции, а не идти ей наперекор", — приводит издание цитаты из обращения Министерства обороны Китая.

В КНДР призвали Вашингтон вести более сдержанную ядерную политику и не проявлять "надменность" в отношении других государств.

"Мы надеемся, что США серьёзно отнесутся к своим обязательствам по вопросу разоружения и скорректируют своё восприятие стратегических намерений Китая", — цитирует Le Figaro заявление китайского правительства

По информации СМИ, против новой доктрины США выступила и Россия. В Кремле подчеркнули, что такая политика американского руководства лишь усугубит недопонимание между странами.

Как сообщалось ранее, Пентагон подготовил документ, который позволит американским президентам использовать ядерное оружие при вероятной кибератаке. Сотрудники оборонного ведомства США убеждены, что разрушительные атаки на энергосистемы или коммуникационную связь страны несут особую угрозу.