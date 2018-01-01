Северная Корея на параде показала новые баллистические ракеты, фото

На параде впервые были официально показаны ракеты Хвасон-14 и Хвасон-15, испытания которых прошли в 2017 году.

Межконтинентальные баллистические ракеты на параде в КНДР. Reuters

Северная Корея на большом военном параде, посвященном 70-й годовщине основания корейской народной армии, представила новые межконтинентальные баллистические ракеты, испытания которых состоялось в прошлом году, и новый тип ракеты малой дальности

"В параде, посвященном 70-летию со дня основания северокорейской армии, приняли участие лидер КНДР Ким Чен Ын и другие высокопоставленные чиновники. Обычно этот парад проходил в апреле, а в этот раз – накануне церемонии открытия зимней Олимпиады в соседней Южной Корее", — говорится в публикации на Reuters.

Местны СМИ транслировали парад, и эксперты установили, что впервые были официально показаны ракеты Хвасон-14 и Хвасон-15, испытания которых прошли в 2017 году.

Ракету Hwasong-14 КНДР дважды успешно испытала в прошлом году. Успешное испытание двухступенчатой ракеты Хвасон-15 произошло в ноябре-2017. Аналитики считают, что она способна достичь континентальной территории США.

На параде также заметили новую ракету малой дальности, которая базируется на российской баллистической ракете "Искандер", а также имеет много особенностей южнокорейской баллистической ракеты "Hyunmoo-2".

Эксперты также отметили, что на параде было значительно меньше танков и артиллерии и больше ракет. Вероятно, КНДР таким образом хочет продемонстрировать развитие своих технологий.