Северная Корея не унимается: снова испытала ракету

Запуск был произведен в районе Вонсана, отметили в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Ракета КНДР, иллюстрация Reuters

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР, Северная Корея) провела очередные, ее тип пока не установлен.

Об этом пишет Русская служба ВВС, ссылаясь на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

В то же время издание уточнило, что запуск был произведен в районе города Вонсан, предположительно, была испытана баллистическая ракета.

По данным южнокорейского агентства Ренхап, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать совет национальной безопасности страны в связи с пуском северокорейской ракеты.

Генсек правительства Японии Есихидэ Суга на пресс-конференции заявил, что она упала в японской исключительной экономической зоне. "Необходимо обеспечить безопасность японских кораблей и самолетов... ущерб японским морским и воздушным судам не зафиксирован", — отметил чиновник.

Япония заявила решительный протест против действий КНДР, пуск ракеты Суга назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. Между тем представитель совета нацбезопасности США сказал, что правительство государства и президент Дональд Трамп уже знают о новом пуске ракеты, который провела КНДР.

Ранее сообщалось, что Северная Корея испытала систему противовоздушной обороны нового типа. Пхеньян сообщил, что ПВО разработана специалистами национальной академии военных наук, и, по сравнению с прошлым годом, ее возможности системы улучшены.