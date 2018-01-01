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Шведские власти разрешили строительство "Северного потока-2"

Сегодня, 17:28

"Газпром" продолжает методично доламывать и уламывать скандинавские страны по поводу своего газопровода.

Трубы Северный поток
Трубы "Северного потока-2" Reuters
В Стокгольме на заседании правительства Швеции было выдано разрешение на строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Такую информацию озвучил глава Министерства предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг, сообщает "Громадське".

На данный момент известно, что российский газопровод проляжет по дну Балтийского моря − через исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

К слову, российскому газовому монополисту, корпорации "Газпром", удалось получить разрешения на строительство от всех вышеуказанных стран − кроме Дании.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине рассказали о способе снижения ущерба от "Северного потока-2".

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Теги:  
газопровод, "Северный поток-2", Швеция, разверение, правительство, строительство
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