Шведские власти разрешили строительство "Северного потока-2"

В Стокгольме на заседании правительства Швеции было выдано разрешение на строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Такую информацию озвучил глава Министерства предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг, сообщает "Громадське".

На данный момент известно, что российский газопровод проляжет по дну Балтийского моря − через исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

К слову, российскому газовому монополисту, корпорации "Газпром", удалось получить разрешения на строительство от всех вышеуказанных стран − кроме Дании.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине рассказали о способе снижения ущерба от "Северного потока-2".