Сирию разделят на зоны влияния Россия, Турция и Иран, — Reuters

Такая договоренность позволила бы создать автономию регионов в рамках федеральной структуры, контролируемой правительством Асада.

Путин и Башар аль-Асад Reuters

В ходе переговоров между Россией, Турцией и Ираном было решено, что Сирию разделят на неофициальные зоны влияния, а Башар аль-Асад останется президентом по крайней мере еще несколько лет.

Об этом сообщает Reuters.

Такая договоренность позволила бы создать автономию регионов в рамках федеральной структуры, контролируемой правительством Асада. Так утверждают источники, ознакомленные с мнением России. "Там было движение в сторону компромисса", — сказал Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам. "Принятие окончательного решения будет тяжелым, но позиции сместились", — добавил он. Влияние Асада будут уменьшено в соответствии с соглашением между этими тремя странами. Россия и Турция позволят ему остаться на посту до следующих президентских выборов, тогда он может уйти в пользу более компромиссного кандидата. Иран пока не принял твердого решения по Сирии, говорят источники. Но в любом случае, Асад уйдет с четкими гарантиями безопасности для него и его семьи.

Стороны переговоров также обсуждали кандидатуры потенциальных преемников Асада, однако публично их не называют. Никто не думает, что широкий мирный договор по Сирии будет достигнут легко, особенно после многих неудачных попыток урегулирования конфликта. Но совершенно ясно, что президент России Владимир Путин хочет играть ведущую роль в переговорах, консультируясь в первую очередь с Турцией и Ираном. Успех в этом вопросе повысил бы влияние России в регионе. "Это может быть очень большой выигрыш для них, если они покажут, что способны менять мир", сказал сэр Тони Брентон, бывший посол Великобритании в Москве. "Мы все привыкли, что Соединенные Штаты делают подобные вещи и забыли, что Россия играла на том же уровне", — добавил он. Однако, неназванный американский чиновник в Вашингтоне критикует позицию России: "Таким образом, эта страна, имеющая размер экономики сравнимый с Испанией, действует, будто они знают что делают".

Напомним, западные СМИ рассказали, как Россия навязала свой сценарий в Сирии.