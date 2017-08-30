Смерчи, первый снег и сели. В Сочи бушевала непогода, опубликованы фото и видео

В российском городе погода удивила вчера, никто не погиб.

Смерчи в Сочи instagram.com/sochi_vteme

За прошлые сутки, 29 августа, в районе российского Сочи надсформировались порядка 15 смерчей, в горах Красной Поляны выпал первый снег и сошли сели.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные спасателей и местных властей.

В то же время агентство уточнило, что в результате непогоды погибших и пострадавших нет.

"Снег в конце августа — очень редкое явление для сочинских гор. Последние 20 лет такого точно не было. Появление первого снежного покрова на вершинах курорта — типичное явления для сентября-октября", — сообщила пресс-служба муниципалитета со ссылкой на представителя сочинского отделения Русского географического общества.

Смерчи в Сочи instagram.com/pavelpetrovskiy

Смерчи возле Сочи

Последствия схода селей

Напомним, 18 августа в захваченном Россией Крыму прошли ливни, в ряде населенных пунктов вода залила улицы, из-за чего на дорогах образовались пробки. Узнать больше об инцидентах можно здесь.

Фото: instagram.com/sochi_vteme, instagram.com/pavelpetrovskiy, видео: sochi.com, Россия 24, vestisochi

