Смерчи, первый снег и сели. В Сочи бушевала непогода, опубликованы фото и видео

В российском городе погода удивила вчера, никто не погиб.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные спасателей и местных властей.
В то же время агентство уточнило, что в результате непогоды погибших и пострадавших нет.
"Снег в конце августа — очень редкое явление для сочинских гор. Последние 20 лет такого точно не было. Появление первого снежного покрова на вершинах курорта — типичное явления для сентября-октября", — сообщила пресс-служба муниципалитета со ссылкой на представителя сочинского отделения Русского географического общества.
Смерчи возле Сочи
Последствия схода селей
Напомним, 18 августа в захваченном Россией Крыму прошли ливни, в ряде населенных пунктов вода залила улицы, из-за чего на дорогах образовались пробки. Узнать больше об инцидентах можно здесь.
Фото: instagram.com/sochi_vteme, instagram.com/pavelpetrovskiy, видео: sochi.com, Россия 24, vestisochi