СМИ об убийстве посла РФ в Турции: арестована россиянка

Женщина, возможно, причастна к организации интимных услуг в пятизвездочных отелях Анкары.

Место убийства Андрея Карлова Reuters

В Турции полиция задержала 33-летнюю россиянку Екатерину, которую подозревают в связях с убийцей— Мевлютом Мертом Алтинташем.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные турецкой газеты Hurriyet.

В то же время российское агентство уточнило, что женщина арестована.

"Россиянка звонила Алтинташу до конца ноября, а также общалась с ним через мессенджер WhatsApp", — считает местная полиция.

По данным журналистов, она причастна и к организации интимных услуг в пятизвездочных отелях турецкой Анкары. "Российское посольство в Анкаре направило властям запрос по поводу ареста россиянки", — добавили журналисты.

Напомним, 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки злоумышленник несколько раз выстрелил в Андрея Карлова. Посла госпитализировали с тяжелыми ранениями, но позже он умер. Нападавший был убит в ходе операции полиции.

Позже СМИ писали, что ответственность за преступление дипломата взяли на себя сирийские исламистские повстанцы из коалиции "Джейш аль-Фатх" ("Армия завоевания").