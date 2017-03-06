СМИ об убийстве посла РФ в Турции: арестована россиянка

Женщина, возможно, причастна к организации интимных услуг в пятизвездочных отелях Анкары.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные турецкой газеты Hurriyet.
В то же время российское агентство уточнило, что женщина арестована.
"Россиянка звонила Алтинташу до конца ноября, а также общалась с ним через мессенджер WhatsApp", — считает местная полиция.
По данным журналистов, она причастна и к организации интимных услуг в пятизвездочных отелях турецкой Анкары. "Российское посольство в Анкаре направило властям запрос по поводу ареста россиянки", — добавили журналисты.
Напомним, 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки злоумышленник несколько раз выстрелил в Андрея Карлова. Посла госпитализировали с тяжелыми ранениями, но позже он умер. Нападавший был убит в ходе операции полиции.
Позже СМИ писали, что ответственность за преступление дипломата взяли на себя сирийские исламистские повстанцы из коалиции "Джейш аль-Фатх" ("Армия завоевания").