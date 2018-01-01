Смоленская катастрофа: на обломках самолета нашли следы взрывчатки

В комиссии отметили, что следы взрывчатых веществ обнаружены на теле одной жертвы.
Согласно заявлению следователей, следы взрывчатых веществ были обнаружены также на останках по меньшей мере одной жертвы, передает Радио Польша.
При этом в подкомитете сообщили об отсутствии доказательств, указывающих на наличие взрывчатки в почве на месте происшествия.
Напомним, обнародована официальная причина смерти жертв Смоленской катастрофы с самолетом бывшего польского президента Леха Качиньского. Пассажиры погибли еще до того, как самолет столкнулся с землей.
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