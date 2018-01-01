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Смоленская катастрофа: на обломках самолета нашли следы взрывчатки

Сегодня, 21:45

В комиссии отметили, что следы взрывчатых веществ обнаружены на теле одной жертвы.

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Самолет Качиньского, вероятно, был взорван Фото: PRSA/W.Pac
Подкомитет по повторному расследованию причин Смоленской катастрофы сообщил об обнаружении следов взрывчатки на обломках польского правительственного самолета ТУ-154, разбившегося 10 апреля 2010 года в России.

Согласно заявлению следователей, следы взрывчатых веществ были обнаружены также на останках по меньшей мере одной жертвы, передает Радио Польша.

При этом в подкомитете сообщили об отсутствии доказательств, указывающих на наличие взрывчатки в почве на месте происшествия.

Напомним, обнародована официальная причина смерти жертв Смоленской катастрофы с самолетом бывшего польского президента Леха Качиньского. Пассажиры погибли еще до того, как самолет столкнулся с землей.

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Теги:  
Смоленская катастрофа, Польша, взрывчатка, самолет, Россия
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