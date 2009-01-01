Снайпер РФ, воевашая на Донбассе, пыталась пронести боеприпасы в верховный суд Кыргызстана

При себе у задержанной были патроны от снайперской винтовки Драгунова.
Об этом ИА "24. kg" сообщили собственные источники в правоохранительных органах.
По их данным, при себе у задержанной были патроны от снайперской винтовки Драгунова.
Сообщается, что задержание производили сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции. Они же выясняют цели, с которыми снайпер прибыла в Кыргызстан. Известно, что задержанная является гражданкой Российской Федерации. Сегодня суд избирает меру пресечения задержанной.
Как стало известно редакции "Вести.kg", женщиной-снайпером является некая Наталия Резникова.
В то же время на ее странице "Вконтакте" указано, что она работает в ОсОО "Вести.kg", а в ее удостоверении, найденном при задержании, указано, что она является генеральным директором информационного портала "Вести.Kg".
В ИА "Вести.Kg" официально заявили, что к информагентству указанная особа не имеет никакого отношения.
Напомним, ранее сообщалось, что под Горловкой украинский спецназ ликвидировал снайперскую пару.
Фото: 24.kg.