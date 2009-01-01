Снайпер РФ, воевашая на Донбассе, пыталась пронести боеприпасы в верховный суд Кыргызстана

При себе у задержанной были патроны от снайперской винтовки Драгунова.

Снайпер РФ пыталась пронести боеприпасы в суд 24.kg

В понедельник, 11 сентября, в столице Кыргызстана Бишкеке при попытке пройти в здание верховного суда КР задержана снайпер, воевавшая на Донбассе.

Об этом ИА "24. kg" сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

По их данным, при себе у задержанной были патроны от снайперской винтовки Драгунова.

Сообщается, что задержание производили сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции. Они же выясняют цели, с которыми снайпер прибыла в Кыргызстан. Известно, что задержанная является гражданкой Российской Федерации. Сегодня суд избирает меру пресечения задержанной.

Как стало известно редакции "Вести.kg", женщиной-снайпером является некая Наталия Резникова.

В то же время на ее странице "Вконтакте" указано, что она работает в ОсОО "Вести.kg", а в ее удостоверении, найденном при задержании, указано, что она является генеральным директором информационного портала "Вести.Kg".

В ИА "Вести.Kg" официально заявили, что к информагентству указанная особа не имеет никакого отношения.

Напомним, ранее сообщалось, что под Горловкой украинский спецназ ликвидировал снайперскую пару.

Фото: 24.kg.