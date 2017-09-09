Уничтожили "Волчонка". Под Горловкой украинский спецназ ликвидировал снайперскую пару

На днях в районе поселка Зайцево, расположенного на северной окраине Горловки Донецкой области, украинские спецназовцы уничтожили снайперскую пару боевиков.

Об этом боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице Facebook.

Одним из уничтоженных оказался 26-летний Михаил Парахонько (позывной "Волчонок"), данные по второму террористу пока уточняются.

Ранее "Главред" сообщал о дуэли на Бахмутке, где силы АТО уничтожили снайпера боевиков.