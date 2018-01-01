США будут добиваться экстрадиции россиян, обвиненных во вмешательстве в выборы

Штаты хотят сотрудничать с РФ по делу о вмешательстве в избирательную гонку.

Власти США хотят добиваться экстрадиции россиян, которые могли повлиять на американские выборы фото: kavkazcenter.com

Заместитель генпрокурора США Джеффа Сешнса Род Розенстайн заявил, что страна будет добиваться экстрадиции граждан Российской Федерации, обвиненных в попытке повлиять на американские президентские выборы

Нет никаких коммуникаций с россиянами по этому поводу, рассказал он во время выступления, видео которого размещено на сайте минюста Штатов.

"Мы будем придерживаться обычных процедур, добиваясь сотрудничества и экстрадиции", — подчеркнул чиновник.

Напомним, в США президентские выборы прошли в 2016 году, их победитель — Дональд Трамп — с 20 января 2017-го стал 45-м президентом государства. Ранее сообщалось, что в стране в рамках расследования дела о вмешательстве РФ в американские выборы были предъявлены обвинения 13 россиянам.