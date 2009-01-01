США не находятся на грани ядерной войны с КНДР — директор ЦРУ

Очередное испытание вооружения республикой не было бы неожиданностью, отметил Помпео.

Ракета КНДР, иллюстрация Reuters

Директор Центрального разведывательного управления СШАзаявил, что не видел никаких разведданных, которые бы указывали на то, что страна сейчас находятся на грани ядерной войны с(КНДР, Северная Корея).

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News, пишет ВВС Украина.

В то же время собеседник подчеркнул, что республика с "тревожной скоростью" продвигает свою ракетную программу, и очередное испытание вооружения со стороны КНДР не было бы неожиданностью.

"Я слышал разговоры о том, что мы находимся на грани ядерной войны. Я не видел никаких разведывательных данных, которые бы указывали на то, что мы сейчас там находимся", —сказал чиновник.

При этом Помпео выразил убеждение, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын будет продолжать пытаться развивать ядерную программу своего государства и предостерег, что "стратегическое терпение" Вашингтона в этом вопросе близко к завершению.

На вопрос журналистов, насколько близко КНДР подошла к созданию ядерной боеголовки, способной ударить по США, директор ЦРУ ответил: "Они приблизились".

Ранее в вооруженных силах Северной Кореи заявили, что рассматривают возможность ракетных ударов в районе острова Гуам, где находятся военные базы Штатов, а американский президент Дональд Трамп пообещал республике жесткий ответ в случае новых угроз в адрес его страны.