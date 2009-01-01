США поддерживают Украину и рассматривают все варианты в борьбе с российской агрессией

США заинтересованы в поддержке Украины, говорит советник Трампа.
Об этом советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил в интервью MSNBC.
При этом советник отметил, что не имеет значения, какая именно форма поддержки это будет, поэтому администрация Трампа рассматривает все варианты.
"Мы должны сделать все, чтобы предотвратить рост конфликта", — сказал он.
Макмастер назвал ситуацию с агрессией России "опасной" и сказал, что все, как и Трамп, реально понимают природу российского режима, в частности "одного человека режима".
Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план поставки оборонительного вооружения Украине для противостояния агрессии РФ на востоке страны.