США поддерживают Украину и рассматривают все варианты в борьбе с российской агрессией

США заинтересованы в поддержке Украины, говорит советник Трампа.

Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину и заинтересованы в том, чтобы наша страна повысила свою обороноспособность для борьбы с российской агрессией и ради предотвращения дальнейшего вторжения на ее территорию.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил в интервью MSNBC.

При этом советник отметил, что не имеет значения, какая именно форма поддержки это будет, поэтому администрация Трампа рассматривает все варианты.

"Мы должны сделать все, чтобы предотвратить рост конфликта", — сказал он.

Макмастер назвал ситуацию с агрессией России "опасной" и сказал, что все, как и Трамп, реально понимают природу российского режима, в частности "одного человека режима".

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план поставки оборонительного вооружения Украине для противостояния агрессии РФ на востоке страны.