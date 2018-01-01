США заявили о причастности России к отравлению Скрипаля

Белый дом поддержал Британию.

Никки Хейли заявила о причастности России к делу Скрипаля Фото: Reuters

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли 14 марта в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявила об ответственности России в инциденте с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

"Соединенные Штаты считают, что Россия несет ответственность за нападение на двух человек в Британии с использованием военного нервно-паралитического вещества", - цитирует американского дипломата Reuters.

Хейли поддержала позицию Британии, которая также возлагает на РФ ответственность за инцидент в Солсбери.

Напомним, заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что Лондон не обязан предоставлять России запрашиваемые образцы, о которых ранее просил Кремль.

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН парировал, что у оппонентов "нет никаких фактов, кроме голословных утверждений о российском следе".

Как сообщалось, выступая перед парламентом Британии, премьер-министр страны Тереза Мэй возложила вину за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на Россию.