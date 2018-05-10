Стали известны подробности стрельбы в российском колледже

Злоумышленник собрал оружие в коридоре, а потом зашел с ним в класс.

В Барабинске в колледже студент стрелял из гладкоствольного ружья bryansktoday.ru

В российском городе Барабинск в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Николая Лунина 17-летний студент устроил стрельбу из гладкоствольного ружья.

Злоумышленник зашел в класс, выстрелил в сокурсника, после чего произвел выстрелил в себя и скончался на месте происшествия, говорится на сайте Следственного управления СК России по Новосибирской области.

"… 17-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и произвел выстрел в сокурсника", — отметили в ведомстве.

Пострадавший находится в медучреждении с огнестрельным ранением руки под наблюдением врачей. Начато дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "е" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса.

По данным прокуратуры, возможно, причиной произошедшего стали личные неприязненные отношения, подростка могли как-то унижать, так как смысл его слов перед выстрелом сводился к тому, что над ним "издевались", пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 10 мая в колледже Барабинска студент открыл стрельбу и свел счеты с жизнью. В результате инцидента пострадали три человека — один получил огнестрельное ранение, его оперировали, а два — переломы.

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