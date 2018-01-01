Стало известно, когда похоронят Олега Анофриева

В РФ с народным артистом страны простятся завтра.
Церемония прощания состоится в тот же день в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента, рассказал ТАСС зять исполнителя Сергей Солодинин.
"Похороны тоже пройдут 30 марта, где и во сколько — пока решаем", — отметил собеседник.
Напомним, Олег Анофриев умер 28 марта в Москве на 88-м году жизни после продолжительной болезни. "Главред" собрал лучшие песни артиста — от "Спят усталые игрушки" до "Бременских музыкантов", послушать их можно здесь.