Олег Анофриев: лучшие песни артиста – от "Спят усталые игрушки" до "Бременских музыкантов"

На 88-м году жизни после продолжительной болезни скончался легендарный артист Олег Анофриев.

Он снялся в таких фильмах, как "Алые паруса", "Кот в мешке", "Первый рейс", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Нежданно-негаданно".

При этом большинство, скорее всего, знает артиста по его песням, уже давно ставшим классикой: "Есть только миг" из "Земли Санникова", песенки Львенка и Черепахи, песни Трубадура и других персонажей "Бременских музыкантов", культовая колыбельная "Спят усталые игрушки" – все их исполнил Олег Анофриев.

Олег Анофриев: биография

Олег Анофриев родился в Геленджике 20 июля 1930 года в семье врача Андрея Анофриева и домохозяйки Марии Анофриевой. Он был третьим сыном в семье.

Хотя семья жила в Москве, Олег родился в Геленджике, так как во время летних курортных сезонов его отец ежегодно получал назначение главным врачом в санатории на Черноморском побережье.

С 6-го класса Олег занимался в школьном драмкружке, у него были хорошие вокальные данные.

В октябре 1941 года Олег с матерью эвакуировались в Свердловск, откуда позже их забрал в Москву комиссованный из армии отец.

После окончания средней школы в 1950 году поступил в Школу-студию МХАТ (курс Сергея Блинникова и Георгия Герасимова). Играл в Театре имени В. Маяковского, Театре имени Моссовета, В Театре-студии киноактера (в последнем некоторое время работал главным режиссером).

Начиная с 1990-х годов Анофриев почти не снимался в кино. Одна из последних его работ – картина "Опять надо жить".

"Какая песня без баяна" – Анофриев не только исполнил песню, но и выступил автором музыки и текста. Само название песни уже давно стало народной поговоркой.

"Бременские музыканты": голосом Анофриева в нем говорят и поют почти все главные герои – Атаманша, Король, Разбойники, Кот, Петух и Трубадур.

"Как Львенок и Черепаха пели песню": здесь также озвучил главных героев. При этом Черепаху он наделил интонациями Фаины Раневской.

"Есть только миг": в своем последнем интервью Анофриев рассказал, как его вызвали на Мосфильм для ее записи, поскольку исполнявший главную роль в этом фильме Олег Даль попал в больницу. И постепенно эта песня "вытеснила все остальное и стала как молитва".

"Спят усталые игрушки" – сперва песню исполняла Валентина Дворянинова, затем – Олег Анофриев и Валентина Толкунова.

Напомним, Олега Табакова, который умер 12 марта, после смерти втянули в религиозный скандал. Представители религиозного движения "Божья воля" в Москве выступили против отпевания артиста, пообещав препятствовать отпеванию актера всеми способами.

Как сообщалось, в один день с Табаковым в России внезапно умер известный актер. Он играл в сериалах "Универ: Новая общага", "Пятая стража", "Психологини" и др.