Стрельба во Франции, погибли 4 человека, из них двое маленьких детей

Погибшие — местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет.
Погибшие — местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет. По данным СМИ, четвертая жертва — друг семьи, пишет Le Parisien.
По предварительным данным, нападавших было двое. Один покончил с собой после убийства, а другому удалось скрыться. Он объявлен в розыск.
Место происшествия оцеплено. Над территорией станции кружит вертолет, по периметру стоят вооруженные жандармы.
Как сообщает Le Figaro, в префектуре "подтвердили гибель четырех людей, в них выстрелили и убили".
Вокруг железнодорожного вокзала установлен периметр безопасности.
Напомним, в подмосковной Ивантеевке ученик устроил стрельбу в школе, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе трое детей.