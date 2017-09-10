Стрельба во Франции, погибли 4 человека, из них двое маленьких детей

Погибшие — местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет.

Стрельба произошла на железнодорожной станции. leparisien.fr

На севере Франции на железнодорожной станции в департаменте Уаз неизвестные застрелили четырех человек, в том числе двоих детей.

Погибшие — местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет. По данным СМИ, четвертая жертва — друг семьи, пишет Le Parisien.

По предварительным данным, нападавших было двое. Один покончил с собой после убийства, а другому удалось скрыться. Он объявлен в розыск.

Место происшествия оцеплено. Над территорией станции кружит вертолет, по периметру стоят вооруженные жандармы.

Как сообщает Le Figaro, в префектуре "подтвердили гибель четырех людей, в них выстрелили и убили".

Вокруг железнодорожного вокзала установлен периметр безопасности.

Напомним, в подмосковной Ивантеевке ученик устроил стрельбу в школе, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе трое детей.