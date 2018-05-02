The New York Times: Прогнувшись под Трампа, Украина заморозила расследование по Манафорту

По данным издания, украинские чиновники просто "боятся оскорбить Трампа", ведь Украина "слишком зависит от финансовой и военной помощи США".

Украина блокирует расследование по Манафорту. Reuters

Украина фактически заморозила расследование четырех дел, связанных с бывшим главой избирательной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом, который среди прочего обвиняется в связях с российской разведкой

Об этом пишет авторитетное американское издание The New York Times. По данным издания, украинские чиновники просто "боятся оскорбить Трампа", ведь Украина "слишком зависит от финансовой и военной помощи США".

При этом отмечается, что антикоррупционный прокурор Украины принял решение остановить расследование "в деликатный для Украины момент", когда администрация Трампа как раз завершала планы по продаже украинской стороне противотанковых ракет Javelin.

"Госдепартамент выдал лицензию на вывоз ракет 22 декабря, а 2 марта Пентагон окончательно одобрил продажу 210 Javelin и 35 пусковых установок. Приказ прекратить расследования относительно Манафорта поступил в начале апреля", – отмечается в статье.

При этом NYT цитирует представителя Украины в ПАСЕ Владимира Ариева: "Мы всячески избегаем раздражения ведущих американских чиновников. Мы не должны испортить отношения с администрацией (президента Трампа – ред.)".

Украина расследовала, какие консультации Манафорт давал экс-президенту Януковичу и его "Партии регионов", а также каким образом те оплачивались (насколько легально это делалось). Из 3000 дел, которые завели на Манафорта, 4 как раз касались этих консультаций.

И, несмотря на то, что расследования не были доведены до конца, украинская Генпрокуратура запретила руководителю департамента спецрасследований ГПУ Сергею Горбатюку выдавать повестку для получения показаний или опроса свидетелей по этим делам. "У нас нет полномочий продолжать наше расследование", – признался Горбатюк.

За два месяца до того, как украинские власти заморозили дела, Горбатюк обратился в офис американского спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера, который ведет расследование о вмешательстве России в последние президентские выборы США, с официальным предложением о сотрудничестве. Он предложил обменяться доказательствами и выводами.

Горбатюк сказал, что он отправил письмо в январе и не получил ответа, а теперь предложение было бы спорным, так как он лишился полномочий для расследования.

NYT подчеркнуло, что Украина позволила бывшему представителю Манафорта в Киеве Константину Килимнику сбежать, не осудив его, – и теперь тот в России, "вне досягаемости для допроса".

В Киеве продажа ракет рассматривалась как политическая победа Порошенко, отмечает издание. После того как Украина 30 апреля объявила, что получила ракеты, Порошенко написал у себя в Facebook, что "долгожданное оружие прибыло в украинскую армию".

Помимо ракет украинское правительство ежегодно получает от США около 600 миллионов долларов в виде двусторонней помощи.

Экс-заместитель генерального прокурора и соратник политика Давид Сакварелидзе не верит в то, что Украина отказалась от расследования против Манафорта по указке Штатов или по договоренности, в обмен на ракеты. По его словам, украинские политики просто перестраховываются, стараясь лишний раз не злить Трампа.

"Вы можете себе представить, что Трамп пишет в Twitter: "Соединенные Штаты не будут поддерживать коррумпированных постсоветских лидеров, в том числе и в Украине". Это было бы его (Порошенко – ред.) концом", – отметил Сакварелидзе.

Сама Администрации президента Порошенко комментария изданию не предоставила.

Напомним, CNN выяснило, какой срок грозит Манафорту. Политтехнолог обвиняется в разных судах по двум разным делам.

Ранее "Главред" опубликовал перевод о бывших военнослужащих Австралии, которые воевали против сепаратистов в замерзших окопах на востоке Украины.

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