Трамп, Меркель и Макрон обеспокоены заявлением Путина о разработках ядерного вооружения

Мировые лидеры обсудили заявления российского президента.

Мировые лидеры обеспокоены заявлениями российского президента Reuters

Президент США Дональд Трамп 1 марта созвонился в отдельности с канцлером Германии Ангелою Меркель, а затем с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Американский лидер обсудил с коллегами недавнее заявление президента России Владимира Путина о наращивании ядерного вооружения. Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает РИА Новости Украина.

"Лидеры обменялись серьезной обеспокоенностью относительно недавних заявлений Владимира Путина по разработке ядерного оружия, которые, как они согласились, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом", - сказано в сообщении.

Напомним, Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о начале испытаний новой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой.